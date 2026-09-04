Финал конкурса «Женщина — Герой 2026» пройдет в театре Российской Армии 4 сентября
В театре Российской Армии состоится финал конкурса «Женщина — Герой 2026»
На площадке театра Российской Армии состоится финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой 2026». Его проводит Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Андрея Воробьева.
Творческие номера представят 10 героинь из Балашихи, Клина, Истры, Видного, Егорьевска, Можайска, Красногорска, Наро-Фоминска, Серпухова и Шатуры.
В состав жюри войдут Герой России, участница СВО Людмила Болилая, референт департамента культуры Министерства обороны Марет Газдиева, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман), руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Также в списке жюри: кавалер трех Орденов Мужества, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и Центра помощи «Забота» Наталья Нестерова и председатель отдела церковной благотворительности и социального служения Одинцовской епархии Русской православной церкви иерей Григорий Федотов.
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