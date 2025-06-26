Музей Великой Отечественной войны открыли в школе № 19 в Красногорске

Экспозиция насчитывает около тысячи подлинных предметов и документов, по которым можно проследить все ключевые этапы Великой Отечественной войны и путь советского народа к Победе. Это личные вещи людей, прошедших через войну, ордена, оружие, письма и дневники жителей блокадного Ленинграда, подлинный плакат «Ни шагу назад!». Среди экспонатов даже есть земля и оплавленные кирпичи из Брестской крепости.

Идея создания музея принадлежит представителю родительской общественности Кириллу Плеханову. В процессе участвовали около 60 историков, коллекционеров, поисковиков. Посетить музей могут не только школьники и их родители, но и группы из других образовательных учреждений Красногорска.