Музей Великой Отечественной войны открыли в школе № 19 в Красногорске
Уникальный музей создавали более четырех лет. Энтузиасты собирали по всей стране исторические военные экспонаты.
Экспозиция насчитывает около тысячи подлинных предметов и документов, по которым можно проследить все ключевые этапы Великой Отечественной войны и путь советского народа к Победе. Это личные вещи людей, прошедших через войну, ордена, оружие, письма и дневники жителей блокадного Ленинграда, подлинный плакат «Ни шагу назад!». Среди экспонатов даже есть земля и оплавленные кирпичи из Брестской крепости.
Идея создания музея принадлежит представителю родительской общественности Кириллу Плеханову. В процессе участвовали около 60 историков, коллекционеров, поисковиков. Посетить музей могут не только школьники и их родители, но и группы из других образовательных учреждений Красногорска.
«Сохранение исторической памяти — это, наверное, самое важное, чему должна учить школа, потому что без прошлого нет настоящего. Это большая совместная работа, направленная на то, чтобы наши дети знали, понимали и любили свою Родину», — сказала на открытии министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Создатели музея получили памятные знаки «Благодарю за труд» от главы Красногорска Дмитрия Волкова. Они рассказали, что уже готовы планы по расширению экспозиции. Ее сделают более масштабной, кроме того, подготовят сменные выставки.