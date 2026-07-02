Жителям Подмосковья выплатят по пять тысяч рублей после 50 лет брака

Семейные пары в Московской области, состоящие в браке более 50 лет, имеют право на разовую выплату от пяти тысяч рублей к юбилею свадьбы. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве социального развития Подмосковья.

«Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы. Начинается она с пяти тысяч рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой», — заявил собеседник агентства.

За 55 лет совместной жизни супругам выплатят шесть тысяч рублей, за 60 лет — семь тысяч, за 65 — восемь тысяч, за 70 и больше — девять тысяч. Для получения выплаты нужно подать заявление.

Ранее стало известно, что более 87 тысяч ветеранов боевых действий оформили социальную поддержку в Подмосковье. Для них в регионе действуют разные льготы.