Свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий оформили соцоддержку в Подмосковье

Фото: Медали на груди ветерана боевых действий в День Победы / Медиасток.рф

Свыше 87 тысяч ветеранов боевых действий проживают в Подмосковье. Для них действуют различные меры поддержки, напомнили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил о поддержке в преддверии Дня ветеранов боевых действий, который ежегодно отмечают 1 июля.

«Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни, найти себя в профессии. Для ветеранов предусмотрена льгота по транспортному налогу. Для них также действует дополнительная льгота в рамках социальной газификации и другая поддержка», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Для ветеранов в Подмосковье действуют квоты. На предприятиях с численностью штата более 100 человек для льготников отводят 1% рабочих мест.

Ветераны также получают льготы по уплате транспортного налога. Ставка уменьшается на 50%, но не более чем по одному транспортному средству за период. Поддержка распространяется на легковые машины, мотоциклы и мотороллеры.

Еще одна льгота — выплата 100% стоимости работ по приобретению внутридомового газового оборудования. Кроме того, ветераны могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, в том числе в автобусах, трамваях и метро Москвы.

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