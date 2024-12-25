Жителям Подмосковья рассказали о работе бань в праздники

Свыше 650 банных комплексов работают в Подмосковье. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие мероприятия подготовили здесь на новогодние праздники.

Многие подмосковные бани запланировали для своих гостей новогодние мероприятия. Например, в оздоровительном комплексе «Термы» в Мытищах проведут веселые старты, квесты и пенные дискотеки. Подольские «Бани Алексеева» 29 декабря приглашают на парения с уникальными сочетаниями трав, среди которых сбор «русское поле». В состав входят донник, мята, полынь, береза, дуб, пихта и ромашка.

В банном комплексе Termoland в Солнечногорске с 28 декабря по 8 января пройдут активности для всей семьи, тематические парения и мастер-классы. Банный комплекс «Жар-птица» под Истрой 31 декабря и 1 января предлагает гостям праздничные парения под музыку из «Иронии судьбы» и угощением ледяными мандаринами.

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