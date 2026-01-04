Жителям Подмосковья посоветовали обеспечить детям активность в новогодние каникулы

Многие семьи на время новогодних каникул отказываются от привычного распорядка дня, что сказывается не только на качестве сна, но и на общем здоровье. Особенно этому подвержены дети. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как провести праздники с пользой.

Она пояснила, что для ребенка необходимо сохранить стабильный режим дня.

«Пусть подъем и отход ко сну будут чуть более гибкими, но предсказуемыми. Особенно важно следить за тем, чтобы подростки не переворачивали сутки с ног на голову, а малыши не пропускали дневной сон», — пояснила Одинаева.

Педиатр добавила, что к ближе к завершению праздничных дней ребенка нужно приучать к обычному расписанию, чтобы возвращение к учебе прошло мягче.

Особое внимание она уделила питанию. Обилие сладостей во время праздников не должно полностью заменять сбалансированные приемы пищи. Избыток жирного, жареного и сладкого грозит расстройством пищеварения и аллергическими реакциями.

Также Одинаева призвала отказаться от похода в многолюдные торгово-развлекательные центры из-за распространения ОРВИ и гриппа. Родителям лучше вывести детей на прогулки в парки для катания на коньках, лыжах или санках.

Во время новогодних каникул в Московской области проходит множество различных мероприятий. В минувшую субботу в лобненском парке «Киово» состоялась развлекательная программа с танцами, активными играми, а также встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые раздали подарки победителям конкурса стихов.