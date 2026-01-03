Новогодний праздник устроили для жителей Лобни в парке «Киово»

В первый выходной нового года парк «Киово» в Лобне превратился в зимнюю сказку. Торжественная программа была наполнена веселыми развлечениями и волшебством любимого праздника.

Второй день января в парке «Киово» стал ярким началом года благодаря насыщенной развлекательной программе. Гостей ждали танцы, любимые новогодние хиты и активные игры, способные создать настоящее ощущение праздника.

Главным событием вечера стала торжественная встреча с символом зимних праздников — Дедом Морозом и его верной помощницей Снегурочкой. Дети охотно участвовали в конкурсах стихов, за что награждались сладкими подарками.

После основной программы гостям парка предложили согреться ароматным чаем с традиционными угощениями.

«Благодарим всех, кто пришел и подарил себе и своим близким отличное новогоднее настроение! Это был настоящий, душевный праздник для всей семьи», — рассказали организаторы.

Парк «Киово», расположенный в популярном восточном районе Лобни, уже давно зарекомендовал себя как любимое место отдыха для местных жителей разных поколений. Здесь часто проводятся тематические события: музыкальные концерты, мастер-классы, семейные соревнования и конкурсы, которые создают в округе уникальную культурную среду для активного досуга и общения.