Жителям Подмосковья пообещали теплую погоду с очагами тумана на выходных

Синоптик Тишковец: в Подмосковье ожидаются туманы с видимостью менее 1 км

Очаги туманов могут появиться в Московской области в выходные, а дневная температура поднимется до +19 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в телеграм-канале .

По прогнозу синоптика, суббота пройдет при переменной облачности и преимущественно без дождей. Небольшие осадки возможны только на севере Подмосковья. Ночью температура составит +9…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16…+19.

«В ночь на воскресенье небо прояснится, и воздух остынет до +6…+9, в низинах будет стелиться туман с ухудшением видимости менее 1 километра», — предупредил Тишковец.

Днем в воскресенье облачность увеличится из-за приближения циклона. Запад и север Московской области избежат существенных осадков, а в остальных районах пройдут небольшие дожди. Температура снова поднимется до +16…+19 градусов, что примерно на три градуса превысит климатическую норму.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москве и Московской области сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет меняться от +15 до +20 градусов.