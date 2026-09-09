Жителям Подмосковья пообещали теплую погоду без дождей 9 сентября

Гидрометцентр: в Подмосковье вернется летняя погода с теплом до +23 градусов

Жителей Московского региона 9 сентября ожидает спокойная и теплая погода. В Москве и области установится переменная облачность, а дождей синоптики не ожидают. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Днем воздух в столице прогреется до +20…+22 градусов. Ночью температура опустится до +4 градусов, поэтому утро окажется заметно прохладнее дневных часов.

В Московской области температурный диапазон будет шире. Днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов, а в ночные часы опустятся до +1 градуса. В отдельных районах похолодает до -1 градуса.

Ветер будет дуть с западной и юго-западной стороны со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747–748 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что антициклон принесет в Москву сухой воздух из Причерноморья и повышение температуры до +20 градусов. По ее словам, такая погода больше характерна для конца августа, чем практически для середины сентября.