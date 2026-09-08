В Москву вернется характерная для августа теплая погода

Синоптик Позднякова сообщила, что в выходные в Москве потеплеет до +20 градусов

Антициклон принесет в Москву сухой воздух из Причерноморья и потепление до +20 градусов, характерное для конца августа. Об этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Радио 1» .

В течение рабочей недели, по ее словам, воздушные потоки сменят направление с северо-западных на юго-западные и принесут в Московский регион сухой воздух из Причерноморья. Последним дождливым днем станет пятница, 11 сентября, когда в темное время суток выпадут небольшие осадки.

Метеоролог добавила, что в выходные антициклон снова принесет переменную облачность и около +20 градусов. Ночью температура будет варьироваться в пределах от +11 до +14 градусов.

«Так что бабье лето продлится до самого воскресенья, а дальше, хотя и будут дожди, дни все равно останутся теплыми — +16…+18 градусов. А это выше нормы», — сказала Позднякова.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках. Температура воздуха может опуститься в ночь на 9 сентября.