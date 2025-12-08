Жителям Подмосковья напомнили способы проверки ограничений на выезд из страны

В преддверии новогодних праздников и сезона заграничных путешествий жителям Подмосковья рекомендуют заранее убедиться, нет ли в отношении них открытых исполнительных производств. При наличии долгов судебные приставы могут временно ограничить выезд из страны.

Сделать проверку можно онлайн — на портале госуслуг через сервисы ФССП. Они позволяют получить актуальную информацию в любое время, не посещая отделения лично. Пользователи могут узнать, есть ли ограничения на выезд, и отслеживать этапы их снятия.

Для проверки нужно воспользоваться роботом «Макс»: в поиске ввести «Ограничение на выезд», затем выбрать пункты «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». После автоматической проверки система покажет результат прямо в личном кабинете.

Сервисы ФССП также позволяют сразу оплатить задолженность. Ограничение на выезд снимается только после полного исполнения судебного решения, поэтому важно проверять информацию заранее.