Жителям Подмосковья напомнили правила электробезопасности в канун праздников

Министерство энергетики Московской области напомнило о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно при использовании гирлянд и других электрических приборов. Важно следить за тем, чтобы все они исправно работали, а также не забывать их отключать.

Основные причины новогодних пожаров — это не только неправильное использование электрооборудования и риск короткого замыкания, но и неосторожное обращение с огнем, возгорание елки и нарушение правил использования пиротехники.

Установите елку подальше от отопительных приборов, батарей и телевизора (не ближе одного метра). Закрепите ее на устойчивой подставке. Ветки и верхушка не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок.

Не украшайте елку свечами и бенгальскими огнями, не пользуйтесь рядом с ней открытым огнем и пиротехникой. Если елка загорелась, обесточьте гирлянду, опрокиньте дерево на пол, накройте плотной тканью, используйте огнетушитель. Тушить елку водой категорически запрещено, так как это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.

Гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Шнур должен быть без повреждений, все лампочки должны гореть, штекер в розетке не должен нагреваться, искрить, потрескивать и пахнуть гарью.

Рекомендации по обращению с пиротехникой: — внимательно изучите и соблюдайте инструкцию к пиротехническому изделию; — не используйте пиротехнику в жилых помещениях; — не запускайте салюты вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи и в толпе людей; — никогда не наклоняйтесь над фейерверком, в том числе при запуске, после окончания его использования и в случае несрабатывания; — не носите пиротехнику в кармане, не запускайте ее из рук, не направляйте в сторону людей, зданий и автомобилей.

Соблюдая эти правила, можно провести праздники радостно и без происшествий.