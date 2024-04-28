Жителям Подмосковья дали советы по перевозке питомцев на дачу | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:28 Жителям Подмосковья дали советы по перевозке питомцев на дачу Unsplash

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Начались долгожданные майские праздники. С приходом теплой погоды важно помнить о своих домашних питомцах. При путешествиях следует соблюдать важные правила перевозки и осторожности.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов рассказал, что специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют придерживаться определенных правил при поездках на дачу с питомцем.

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Он предупредил о рисках получения травм и ожогов животных в праздничные дни, а также о том, что майские праздники являются периодом активности клещей.

«При первых симптомах укусов следует незамедлительно обращаться в ближайшую ветклинику», — добавил Мурашов.

Специалисты также рекомендуют перед перевозкой животных на дачу собрать аптечку и обеспечить комфортную транспортировку. Не менее важно обеспечить защиту от клещей. Не забудьте взять средства для ухода за питомцем, игрушки, подстилку, одеяло и мисочки, которые помогут ему справиться со стрессом.

Кроме того, не стоит забывать пристегивать шлейку питомца к ремню безопасности. Для кошек и маленьких собак в автобусах или электричках потребуется специальная переноска, а крупных собак необходимо перевозить в намордниках. Также необходимо убедиться, что питомец имеет все прививки.

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