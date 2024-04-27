Чуткое участие миллиона школьников. Губернатор Подмосковья — о «Дне добрых дел» в поддержку бойцов СВО | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:15 Чуткое участие миллиона школьников. Губернатор Подмосковья — о «Дне добрых дел» в поддержку бойцов СВО Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел» Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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«День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Например, в Селятинской СОШ № 1 Наро-Фоминского округа прошла благотворительная ярмарка для помощи Кантемировской дивизии. Дети продавали приготовленные своими руками печенье, пряники, кексы, домашние лимонады и поделки. Губернатор Андрей Воробьев посетил учебное учреждение и поблагодарил ребят за участие в акции.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

«Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Вы большие молодцы! Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят. Все, что сделано своими руками под чутким сопровождением родителей и учителей, мы у вас приобретем, чтобы отвезти ребятам в наши легендарные воинские подразделения, которые находятся поблизости. Уверен, что ничего из того, что вы приготовили, не пропадет», — сказал школьникам губернатор Московской области.

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Он также поблагодарил преподавателей, которые организуют, сопровождают и объясняют важность этой акции.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Директор Селятинской школы Ксения Мишина рассказала, что благотворительная ярмарка проводится уже не первый раз. На вырученные средства школа покупала материалы для маскировочных сетей и парафин для окопных свечей. Пользуясь случаем, учителя попросили у губернатора помощи в закупке ингредиентов для дальнейшей работы. Андрей Воробьев пообещал, что обязательно выполнит эту важную просьбу.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Нужды участников СВО знают в школе не понаслышке. Сын завуча Светланы Мархгейм служит в Ямпольском полку.

«Мой сын в сентябре 2022-го мобилизован. В ноябре прошлого года мы уже встречались с Андреем Юрьевичем в Таманской дивизии. Тогда я попросила посодействовать в приобретении материалов для плетения маскировочных сетей и с его легкой руки у нас в школе запустилось это важное производство. Сейчас делаем заказ для разведчиков», — рассказала Мархгейм.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

У многих школьников, которые принимают участие в акции, близкие тоже находятся в зоне СВО, поэтому ребята как никто понимают, насколько важно делать такие добрые дела.

Пока младшие заняты на ярмарке, старшеклассники Селятинской школы благоустраивают территорию возле памятника БМП-2 в Кантемировской дивизии и высаживают там деревья.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Сюрпризом для ребят стала встреча со своим учителем физкультуры. Весной Андрей Николаевич ушел добровольцем на СВО. Сейчас он в отпуске и не мог не проведать любимых учеников и коллег, которые встретили его со слезами на глазах.

Также о своем боевом пути школьникам рассказал гвардии старший лейтенант, кавалер ордена Мужества Константин Громов. На СВО он получил ранение во время штурма одного из населенных пунктов, но продолжал командовать взводом. Теперь на освобожденной территории появилась Громовская лесополоса, названная в честь героя.

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