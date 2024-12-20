Жителям Мытищ напомнили правила обращения с пиротехническими изделиями

Небрежное обращение с фейерверками во время празднования Нового года и Рождества может привести к трагедии. Жителям городского округа Мытищи напомнили правила безопасности при запуске петард.

Покупать салюты и фейерверки необходимо только в специализированных магазинах. Точки продажи пиротехники по требованию должны предоставить лицензию, во время приобретения необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и уточнить срок годности изделия.

Поджигать петарды запрещено детям младше 14 лет. Во время запуска салюта в радиусе 20 метров не должно быть препятствий и преград. Поджигать фейерверк следует на расстоянии вытянутой руки. Помимо этого, запрещено наклоняться над пиротехникой, держать подожженное изделие в руках или запускать салют в ветреную погоду. После зажжения фитиля нужно выйти за радиус опасной зоны. Если фейерверк не сработал, нельзя запускать его повторно. Запрещено направлять пиротехнику в сторону людей или животных, а также бросать под ноги.

На сайте администрации городского округа Мытищи опубликовали список адресов, где можно поджигать фейерверки. Отметим также, что на территории Московской области отменили запуск крупных салютов. Если произошла чрезвычайная ситуация, необходимо позвонить по номеру вызова экстренных служб 112.