Жителям Мытищ напомнили о выплате на школьную форму

Выплату на покупку школьной формы можно получить в Подмосковье. Льгота предназначена для многодетных и малоимущих семей, а также для семей с ребенком-инвалидом.

С начала 2024 года в Подмосковье выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что выплата составляет три тысячи рублей; многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по семь тысяч рублей. Семьям с детьми-инвалидами полагается большая сумма — порядка 13 тысяч рублей.

Для получения выплаты можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу». Получатели выплат должны проживать и учиться на территории Московской области; среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе; родители должны подать заявку на компенсацию в течение календарного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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