Жителям Мытищ напомнили о выплате на школьную форму

Фото: Медиасток.рф

Выплату на покупку школьной формы можно получить в Подмосковье. Льгота предназначена для многодетных и малоимущих семей, а также для семей с ребенком-инвалидом.

С начала 2024 года в Подмосковье выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что выплата составляет три тысячи рублей; многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по семь тысяч рублей. Семьям с детьми-инвалидами полагается большая сумма — порядка 13 тысяч рублей.

Для получения выплаты можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу». Получатели выплат должны проживать и учиться на территории Московской области; среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе; родители должны подать заявку на компенсацию в течение календарного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте