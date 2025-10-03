Жителям Королева напомнили правила безопасности на железнодорожных путях

Рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений на железнодорожной инфраструктуре Королева проводят регулярно. Очередная акция с участием административно-пассажирской инспекции и представителей администрации города прошла на станции «Подлипки–Дачные».

Жителям напомнили о важности соблюдения правил перехода в специально установленных и оборудованных местах. Во время движения через железнодорожные пути необходимо снимать капюшоны и наушники, а также не отвлекаться на мобильные телефоны и другие гаджеты.

Кроме того, пассажирам раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями. В 2025 году в Королеве погибло семь человек из-за несоблюдения основных правил безопасности.

Отметим, железная дорога по своей опасности не уступает скоростным автомагистралям, ведь при скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд проходит 330 метров и моментально затормозить вагонный состав машинисту невозможно.