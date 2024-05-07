Жителям Химок напомнили о правилах пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:29 Жителям Химок напомнили о правилах пожарной безопасности Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудники МЧС Химок напомнили жителям округа о правилах пожарной безопасности. В первую очередь, о том, как нужно обращаться с огнем в помещениях и на открытой территории.

Важно соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых и обогревательных приборов, не оставлять без присмотра включенными их. Строго запрещается в домах хранить емкости с горючими веществами.

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На приусадебных участках, необходимо вовремя очищать территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. Также можно обустроить противопожарный разрыв между зданием и участком, покосив траву. Возле дома установить емкость с водой, купить огнетушитель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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