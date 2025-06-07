Жителям городского округа Мытищи напомнили правила поведения на ж/д путях

В Мытищах прошел профилактический рейд по безопасности на железной дороге. Во время мероприятия с 12 жителями провели разъяснительные беседы и задержали двоих нарушителей.

В рейде участвовали представители администрации городского округа Мытищи, сотрудники линейного управления полиции, административной пассажирской инспекции, центральной пригородной пассажирской компании и волонтеры Подмосковья. Они также обследовали ограждения на платформах Перловская и Тайнинская.

Во время профилактической акции задержали двух нарушителей правил нахождения на железнодорожных путях. Напомним, что нельзя подходить к краю платформы или прыгать с нее, запрещено переходить железную дорогу в неположенном месте. Отметим, что такие рейды помогают снизить число несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.