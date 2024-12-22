Воробьев: в Подмосковье открыли 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году

Развитие Московского транспортного узла продолжается. Только в этом году в регионе открыли 17 новых объектов, среди которых ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что на юго-востоке была проведена реконструкция М-5 «Урал», что позволило открыть обходы для населенных пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино. Реализация проекта разгрузила Новорязанское шоссе и вывело транзит из ближайших селений.

На востоке завершили первый этап реконструкции Каширского шоссе, открыв съезд с Володарского шоссе на А-105. В начале 2025 года планируют запустить движение по развязке между Володарским и Каширским шоссе, начать расширение Старокаширского шоссе и реконструкцию выезда из Видного. Ожидается, что эти работы завершатся к 2026 году.

На северо-востоке открыли Мытищинскую хорду, которая соединила Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским шоссе. Это позволило вывести транзитный поток из Мытищ и Пушкино и снизить нагрузку на Осташковское шоссе примерно на треть. Расширение Афанасовского шоссе от Дмитровки до хорды до четырех-шести полос планируется завершить в 2025 году.

Досрочно завершили третий этап Северного обхода Лобни, который включает круговую развязку длиной 1,5 километра на Рогачевском шоссе. Эта новая инфраструктура улучшила дорожную ситуацию для 150 тысяч жителей региона.

Кроме того, путепровод через железную дорогу в Быково откроется до конца года и свяжет Егорьевское шоссе с М-5 «Урал», сократив время в пути на этом участке с часа до 10 минут.

«В следующем году приступим еще к 40 объектам. Среди них: реконструкция Носовихинского шоссе, путепровод через ж/д в деревне Черное в Балашихе, новые путепроводы в Люберцах, Мытищах и Лыткарино, реконструкция мостов через канал имени Москвы в Дмитрове и через реку Клязьму в Мытищах», — подытожил Воробьев.