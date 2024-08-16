Жителя Брянской области с опухолью кишечника спасли в Мытищах

В Мытищинскую областную клиническую больницу поступил 57-летний пациент из Брянской области. Врачи удалили у него опухоль кишечника размером с кулак.

Мужчина работал в Подмосковье вахтовым методом. С сильными болями в животе он поступил в больницу Мытищ. Там врачи выявили опухоль и перитонит.

«Во время лапаротомии было выявлено развитие кишечной непроходимости на фоне крупной, размером с мужской кулак, опухоли сигмовидной кишки. Из-за множественной перфорации содержимое кишечника попало в брюшную полость. Чтобы спасти пациенту жизнь, была удалена почти вся толстая кишка вместе с основной опухолью. При ревизии были обнаружены также отсевы опухоли в печени и по брюшине», — рассказал заведующий хирургическим отделением Игорь Модин.

Операция длилась около трех часов, после чего специалисты вывели стому тонкой кишки. Сейчас состояние пациента оценивается как относительно удовлетворительное. После выписки пациент продолжит наблюдаться у онкологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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