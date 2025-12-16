Жители Жуковского встретились с Дедом Морозом
Парк культуры и отдыха Жуковского превратился в настоящую зимнюю сказку. Здесь резиденция Деда Мороза открыла двери для жителей округа, приглашая всех окунуться в атмосферу Нового Года и Рождества.
Мероприятие получило название «Парки. Сказки. Торжество».
«Красочное оформление резиденции соответствовало тематике праздника, причем особое внимание привлекло необычное украшение деревьев — традиционные новогодние шары уступили место бумажным самолетикам, символизирующим авиационную направленность города», — отметили организаторы.
Дети могли лично встретиться с главными героями зимних праздников — Дедом Морозом и Снегурочкой. Конкурсы, подвижные игры и танцевальные хороводы помогли детям почувствовать настоящий дух праздника.
Дети читали стишки, адресованные добрым волшебникам, и получали угощения. Отдельного внимания заслуживает выступление воспитанников Жуковской детской школы искусств № 2.