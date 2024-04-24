Жители Жуковского отметили 77-летие города | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 22:00 Жители Жуковского отметили 77-летие города Телеканал «360»

Читать 360 в

В Жуковском отметили 77-летие со дня основания города. Жителей наукограда поздравил с праздником руководитель муниципалитета Борис Аубакиров.

В день города жители, представители администрации, градообразующих предприятий и общественных организаций по традиции возложили цветы к памятнику Жуковского.

Реклама

Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» станцевали вальс под гимн города, пожелали ему процветания и новых достижений.

Глава округа Борис Аубакиров поздравил всех горожан с праздником и отметил, что несмотря на свои скромные размеры, город знаменит по всему миру. Но самое ценное, что есть в нем есть — это его жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».