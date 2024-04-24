Жители Жуковского отметили 77-летие города | 360°

24 апреля 2024, 22:00
Жители Жуковского отметили 77-летие города
В Жуковском отметили 77-летие со дня основания города. Жителей наукограда поздравил с праздником руководитель муниципалитета Борис Аубакиров.
В день города жители, представители администрации, градообразующих предприятий и общественных организаций по традиции возложили цветы к памятнику Жуковского.
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Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» станцевали вальс под гимн города, пожелали ему процветания и новых достижений.
Глава округа Борис Аубакиров поздравил всех горожан с праздником и отметил, что несмотря на свои скромные размеры, город знаменит по всему миру. Но самое ценное, что есть в нем есть — это его жители.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.
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