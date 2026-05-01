Жители Пушкино вышли на парад «Семья. Мир. Май»

Парад «Семья. Мир. Май» в третий раз прошел в Пушкино

В Пушкине Праздник Весны и Труда отметили семейным парадом «Семья. Мир. Май», который проходит уже третий год подряд. Колонна стартовала от Центральных ворот городского парка.

Участникам раздали флаги и воздушные шары, а для детей подготовили насыщенную развлекательную программу: они танцевали, водили хороводы, рисовали и участвовали в мастер-классах.

Как отметила руководитель общественной организации «Творческие многодетные» Екатерина Неженцева, парад впервые провели в 2024 году — в Год семьи. По ее словам, мероприятие вдохновлено традициями советских первомайских шествий, когда люди объединялись и вместе отмечали праздник.

«Парад этот приурочен к майским праздникам, как в советские времена, когда люди все сплочались, все дружно шли. Это был действительно праздник», — заключила Неженцева.

Завершился парад концертной программой — на сцене выступили творческие коллективы города.