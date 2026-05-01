Сегодня 11:02 Подмосковье встречает 1 Мая: какие мероприятия подготовили для гостей и жителей

В Московской области Первомай встретят в формате большого семейного праздника с акцентом на уважении к трудящимся и единстве жителей региона. В этот день пройдут концерты, экскурсии, акции и шествия. Подробности — в материале 360.ru.

Шествия, концерты и маевки В крупных городах Подмосковья 1 Мая запланированы традиционные праздничные колонны с участием трудовых коллективов и профсоюзных организаций. В шествиях примут участие работники заводов и технопарков, врачи и учителя, сотрудники НИИ, учреждений культуры, а также молодежь и студенческие отряды. После официальной части на центральных площадях начнутся концерты с выступлениями творческих коллективов, ансамблей ДК, детских хоров и спортивными показательными номерами. Отдельный акцент в этом году — на первомайских маевках в парках, скверах и на набережных. Семьи с детьми могут посетить интерактивные площадки, посвященные трудовым династиям рабочих, педагогов, врачей, инженеров и спасателей.

Гости пообщаются с представителями трудовых династий, увидят мини-выставки, стенды и фотозоны. Для детей организовали мастер-классы, спортивные эстафеты, творческие зоны и анимацию. Во многих городах тематические площадки поддержат коллективы, работающие на нужды спецоперации. Речь идет о сотрудниках предприятий ОПК и медиках госпиталей. Им покажут, как жители Подмосковья помогают фронту и тем, кто вернулся из зоны боевых действий.

Афиша на 1–3 мая Егорьевск Дата: 1 мая 2026 года, 11:00–15:00. Место: Парк 200 лет Егорьевску. Мероприятие: «Открытие теплого сезона» — областное событие, приуроченное ко Дню весны и труда (проводится в 90 парках Московской области). Программа: концерт, орнитологический квест, уроки по садоводству, мастерская весенних чудес, акция «Открытие общественного огорода».

Пушкино Дата: 1 мая 2026 года, начало в 11:30. Место: Центральный парк культуры и отдыха. Мероприятие: II Всероссийский парад «Семья. Мир. Май.» (акция в поддержку традиционных семейных ценностей, ответственного материнства и отцовства). Программа: торжественное шествие семей, концертная программа творческих коллективов ГДК «Дружба», выставка декоративно‑прикладного творчества, мастер‑классы, аттракционы.

Подольск Дата: 1 мая 2026 года, 14:00–18:00. Место: Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина. Мероприятие: туристический фестиваль «Подольск не проездом». Программа: театральные зарисовки, цирковые номера, старинное купеческое чаепитие, выступление оркестра Подольской филармонии, выставка архивных фотографий, экспозиция ретроавтомобилей.

Руза Дата: 2 мая 2026 года, 17:00–21:00. Место: площадь перед зданием администрации (город Руза, улица Солнцева, дом 11). Мероприятие: старт нового сезона мотофристайла. Программа: три заезда по 20 минут с перерывами, выступления профессиональных райдеров команды FMX13, музыкальное сопровождение от Вахтанга Каландадзе, автограф‑сессия с участниками.

Сергиев Посад Дата: 2–3 мая 2026 года, 12:00–18:00. Место: Сергиево‑Посадский государственный историко‑художественный музей‑заповедник, Главный корпус. Мероприятие: фестиваль детского искусства «Артефакты». Программа: мастер‑классы и творческие мастерские под руководством кураторов проекта — молодых художников, дизайнеров, перформеров, архитекторов и музыкантов из Москвы, Санкт‑Петербурга, Переславля‑Залесского, Мытищ и Сергиева Посада.

Где посмотреть программу по своему городу Единой общей афиши по всей Московской области не будет. Каждая администрация сформировала собственную программу с учетом местных площадок и возможностей. Маршруты шествий, время построения колонн, списки концертных и интерактивных площадок публикуются на: официальных сайтах округов;

страницах администраций, домов культуры и молодежных центров в соцсетях;

афишах парков, МФЦ и местных СМИ. Организаторы отметили, что главный смысл праздника в 2026 году показать, что 1 Мая в Подмосковье может быть и Днем солидарности трудящихся, и днем отдыха для всей семьи.

День разговора о профессиях будущего В Подмосковье 1 Мая также стал днем разговора о профессиях будущего. В некоторых муниципалитетах пройдут профориентационные мероприятия. Старшеклассниками и студентам расскажут, какие специальности востребованы в регионе. Ярмарки вакансий встретят молодежь. Ребятам предложат варианты подработки на лето, стажировки и первые рабочие места. Отдельные площадки посвятят возможностям трудоустройства ветеранов СВО и покажут реальные истории успешного возвращения к мирной профессии, сообщило Regions. Профсоюзы запланировали встречи с трудовыми коллективами и консультационные точки по вопросам законодательства. Жителям расскажут, как защитить свои права, что может сделать профсоюз в конфликтной ситуации и куда обратиться за помощью.