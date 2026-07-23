Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить родинки на пляже в Люберцах

Жители и гости Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование на рак кожи во время профилактической акции, которая состоится в субботу, 25 июля. Ее проведут на пляже Дзержинского карьера в Люберцах с 9:00 до 13:00.

Основной целью мероприятия станет раннее выявление меланомы и других злокачественных новообразований кожи.

Специалисты мобильного диагностического комплекса Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера проведут осмотр всех желающих без предварительной записи.

Своевременная диагностика позволяет значительно повысить эффективность лечения и сохранить здоровье пациентов. Мы приглашаем всех, кто ответственно относится к своему здоровью, принять участие в акции.

Прием пациентов будут вести опытные врачи-дерматологи в специально оборудованном мобильном кабинете. Во время консультации они тщательно осмотрят родинки и другие кожные образования с помощью дерматоскопа, который позволяет многократно увеличить участок и выявить изменения, незаметные невооруженным глазом.

Кроме традиционного метода обследования, медики применят современную цифровую дерматоскопию с использованием технологий искусственного интеллекта. Система анализирует фото- и видеоматериалы, полученные во время осмотра, оценивая их по множеству диагностических параметров.

По завершении обследования каждый участник получит заключение врача с индивидуальными рекомендациями. При необходимости специалисты расскажут, требуется ли дополнительная диагностика, регулярное наблюдение или консультация профильного врача.

Обследование проведут бесплатно, а записываться на прием заранее не нужно.