Жители Подмосковья получат майские пособия и пенсии до 30 апреля

Жителям Москвы и Подмосковья заранее перечислят ряд социальных выплат, которые по стандартному графику должны были прийти в начале мая. В региональном отделении Социального фонда России уточнили, что перенос связан с грядущими праздниками.

Средства поступят автоматически — обращаться за их оформлением или уточнением не потребуется.

До 30 апреля на банковские счета получателей направят сразу несколько видов поддержки. Речь идет о едином пособии на детей и беременных женщин, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

При этом семьи, которым средства поступают из материнского капитала на детей до трех лет, получат деньги по привычному графику — 5 мая.

Для тех, кто оформил доставку через «Почту России», сроки останутся прежними: выплаты начнут приходить уже в мае и будут поступать до 18 числа с учетом режима работы отделений.

Изменения коснутся и пенсионных начислений. Жители столичного региона, которые обычно получают их через банки в первых числах месяца, увидят поступления раньше срока: деньги за май перечислят до конца апреля. Досрочно придут все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные. Уже с 5 мая банковские выплаты вернутся к стандартному расписанию.

Пенсионеры, выбравшие почтовую доставку, получат средства в привычные даты: их начнут доставлять в начале мая, ориентировочно со 2–3 числа, в зависимости от графика конкретных отделений.

Зачисление на банковские счета может происходить в течение всего дня, поэтому при отсутствии средств утром стоит дождаться окончания суток. Уточнить дату доставки при почтовом способе получения можно непосредственно в своем отделении.

Дополнительную информацию можно получить через единый контакт-центр по номеру 8 (800) 100-00-01 или на официальных страницах фонда в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», МАХ, Telegram.