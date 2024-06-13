Жители Павловского Посада приняли участие в автопробеге в День России

Жители Павловского Посада присоединились к патриотической акции в честь празднования Дня России. Активисты Молодой Гвардии и сторонники партии присоединились к автопробегу.

Автоколонна с триколором на машинах из Шатуры, Орехово-Зуево и Электростали прибыла в Павловский Посад. На главной площади города собрались представители местных отделений партии «Единая Россия».

Более 25 автомобилей проехали по городу, а после участники развернули пятнадцатиметровый флаг России.

Координатор проекта «Историческая память» от партии «Единая Россия» Ксения Бунина подчеркнула, что автопробег — лишь часть нашего выражения любви к родине и желания сделать страну еще сильнее и лучше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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