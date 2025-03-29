Жители Мытищ смогут стать участниками первых областных экологических игр

С 31 марта по 21 сентября в Подмосковье пройдут первые экологические состязания, поучаствовать в которых смогут и жители городского округа Мытищи. За выполненные задачи игроки получат экоины.

Все задания соревнований направлены на улучшение экологии в Московской области. Каждую неделю они будут новыми. Организаторы придумали много сюрпризов и интересных активностей. Конкурсанты примут участие в субботнике, научится правильно сортировать отходы. Они также узнают, где находятся ближайшие пункты приема вторичного сырья, и должны будут правильно отметить их на интерактивной карте.

Выигранные за прохождение этапов игры экоины можно будет обменять у партнеров проекта. Среди них больше 20 организаций, например, кафе и рестораны, а также заводы-переработчики, ритейлеры и не только.

Для того, чтобы стать участником проекта, достаточно скачать приложение «Уберу», зарегистрироваться в нем и каждую неделю получать задания. После их выполнения, необходимо прикладывать отчет. Победителей будут определять в трех возрастных категориях каждые пять недель. Топ-25 и лучших по результатам этапов наградят памятными призами.