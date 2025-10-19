Жители Мытищ смогут проголосовать за любимого врача в конкурсе «Народный доктор»

На портале «Добродел» началось онлайн голосование «Народный доктор Московской области». В конкурсе участвуют 26 тысяч медицинских работников со всего региона, в том числе 20 сотрудников учреждений здравоохранения городского округа Мытищи.

Лучших медиков с помощью голосования выберут сами жители, это можно сделать до 6 ноября. Результаты конкурса опубликуют на сайте и в социальных сетях Министерства здравоохранения Московской области. Победители получат почетное звание «Народный доктор» и денежные премии.

Отдать свой голос за любимого доктора можно на портале «Добродел». Для этого необходимо нажать кнопку «Найти медработника», выбрать муниципалитет «Мытищи», а затем в предложенном списке специалистов найти нужного врача и нажать значок «сердечко».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан региона смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения.