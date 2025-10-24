Жители Мытищ смогут бесплатно пройти онкоскрининг 25 октября

Процедуру проведут 25 октября в поликлинике № 2 Мытищинской больницы. Посетителей ждут с 08:00 до 14:00.

Регулярное прохождение диагностики поможет своевременно выявить онкологическое заболевание и определить предрасположенность к нему на ранних стадиях развития болезни. Это увеличит шансы успешного лечения и полного выздоровления.

Во время онкоскрининга жители смогут получить консультации квалифицированных специалистов: терапевт, онколог, уролог, акушерка. Помимо этого, посетители смогут сдать анализ крови, сделать флюорографию, УЗИ молочных желез и многое другое.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, а также СНИЛС.

