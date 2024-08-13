Жители Лобни отправили партию гуманитарной помощи в Курск

В Лобне прошла акция «Доброе дело», в рамках которой неравнодушные жители города собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области и участников специальной военной операции. В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, общественные организации и жители города.

Пункт помощи работал в Центре поддержки участников СВО и на стадионе «Москвич». По итогам акции Лобня собрала машину с необходимыми вещами для пострадавших в Курской области.

В груз вошли вода, сладости, чай, кофе, сухие каши, лапша, а также предметы личной гигиены. Помощь уже сегодня отправится в Курск.

Напомним, что принести необходимые вещи можно в любой день в Центр поддержки участников СВО и членов их семей, расположенный улице Мирная, 13, к. 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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