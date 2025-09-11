Жители Королева смогут проголосовать в конкурсе «Народный участковый — 2025»

Первый этап онлайн-голосования конкурса Министерства внутренних дел России «Народный участковый — 2025» начался 11 сентября. Конкурс пройдет в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский.

Целью мероприятия является повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа определят большинством голосов. Итоги конкурса подведут 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел.

Жители Королева могут проголосовать до 20 сентября на сайте Управления МВД России по городскому округу за одного из трех участников. Это участковые уполномоченные полиции Юрий Юдаков, Денис Винокуров и победитель прошлогоднего муниципального этапа Максим Самошин.

По результатам онлайн-голосования выберут участкового уполномоченного, который, который представит наукоград на региональном этапе конкурса.