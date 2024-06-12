Жители Химок приняли участие в концерте ко Дню России на Красной площади

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся на Красной площади. В нем приняла участие делегация из городского округа Химки.

В нее вошли жители округа, муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия» и представители местного отделения «Молодой гвардии».

Депутат местного Совета Александр Васильев подчеркнул, что это самый важный праздник страны, который имеет огромное значение для каждого, ведь он символизирует независимость, единство и сплоченность всех народов.

Всех граждан страны поздравили со сцены депутаты Государственной думы, телеведущие, звезды отечественной эстрады и известные спортсмены.

Напомним, что праздничные концерты и культурно-массовые мероприятия в честь Дня России проходят сегодня во многих городах страны, включая Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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