Жители Черноголовки сделают новогодние гирлянды на мастер-классе

Арт-пространство «Восход» в Черноголовке распахивает свои двери для всех, кто хочет научиться делать новогодние гирлянды своими руками. Жителей округа приглашают окунуться в атмосферу творчества на мастер-классе.

В это воскресенье, 7 декабря, в 13:00, под руководством опытной мастерицы Александры, участники смогут освоить технику создания праздничных украшений.

«Главная особенность этого занятия — использование золотистой фольги, которая придаст вашим гирляндам неповторимое сияние. На мастер-классе вы научитесь не просто вырезать, а создавать настоящие чеканные фигурки из фольги: снежинки, яркие звезды и другие традиционные зимние узоры. Эти элементы станут центральным украшением ваших гирлянд», — отметили организаторы.

Также в арт-пространстве добавили, что это возможность сделать уникальные светящиеся украшения, подходящие для декора елки, окон, камина или в качестве эксклюзивного подарка ручной работы.