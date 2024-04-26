Жителей Солнечногорска пригласили на субботник 27 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 11:44 Жителей Солнечногорска пригласили на субботник 27 апреля Медиасток.рф

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Месяц чистоты и благоустройства в Подмосковье подходит к концу. В рамках акции 27 апреля в Солнечногорске состоится общеобластной субботник. В городе центральными локациями станут Парк культуры и отдыха, Львовский парк в микрорайоне ЦМИС, а также улицы Советская, Рабочая и Почтовая.

Жителей округа приглашают завершить месяц чистоты масштабным субботником: привести в порядок территории, очистить площадки от мусора, сухостоя и старой листвы, высадить молодые деревья. В местах проведения уборки откроют пункты выдачи инвентаря с горячим чаем и питанием. Начало субботника — в 10:00.

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Кроме того, в городском парке волонтеры расскажут жителям о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и онлайн голосовании за проекты благоустройства.

«Субботник — это возможность сделать полезное дело. Приглашаю жителей присоединиться и сделать чище улицы, дворы и парки. Патриотизм и любовь к родине начинаются с малого — достаточно просто содержать в чистоте наш родной городской округ Солнечногорск», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Генеральная уборка пройдет во всех территориальных управлениях округа. Список адресов опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков региона.

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