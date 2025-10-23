Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору макулатуры

Сегодня в России отмечают День без бумаги — один из праздников разумного потребления ресурсов. В честь этого Минэкологии Подмосковья пригласило жителей региона на акцию по сбору макулатуры «БумБатл».

Суть инициативы — показать, что сокращение использования бумаги не просто экономит ресурсы, а становится реальным вкладом в сохранение природы. Проект нацелен объединить людей разных возрастов и профессий вокруг одной цели и воспитать культуру потребления.

Осенний сезон акции стартовал в сентябре. К сегодняшнему дню Подмосковье собрало 16,7 тонны макулатуры и заняло второе место в рейтинге.

Жителей Московской области пригласили поддержать свой регион. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, взвесить собранное сырье, сфотографировать его, заполнить форму в личном кабинете, а также приложить акт о сдаче.

Организатором «БумБатла» выступает АНО «Национальные приоритеты» совместно с общественным движением «Экосистема».