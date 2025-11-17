Жителей Подмосковья предупредили о снегопаде и гололедице

Снег, переходящий в дождь, ожидает жителей Подмосковье утром в понедельник. О неблагоприятных погодных условиях предупредило МЧС Московской области в Telegram-канале .

«В период с 06:00 до 12:00 17 ноября в Московской области ожидаются осадки (снег, переходящий в дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», — сообщили в ведомстве.

Жителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

К концу недели в Москве и Подмосковье может начаться оттепель. Температура воздуха поднимется до +3 градусов. Снегопады возможны в ночь на среду, на дорогах образуется сильная гололедица.

Декабрьские морозы ударили по региону к концу текущей недели. В области температура опускалась до -7 градусов. В субботу в Москве выпал первый снег.