Оттепель придет в столичный регион на следующей неделе

В Москве и Подмосковье в конце следующей недели ожидается оттепель. Воздух может прогреться до +3 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на среду в регион придет холодный фронт, за которым поступит морозный воздух. Возможны кратковременные снегопады, а температура опустится к нулю. Синоптик предупредил, что на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1–2 сантиметров. Днем погода прояснится, температура составит от 0 до +3 градусов.

Ранее в Москве ударили декабрьские морозы, а в Подмосковье температура опустилась до -7 градусов.