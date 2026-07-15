Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в среду

В ближайший час в Московской области резко усилится ветер, вероятны дождь и гроза. Об этом сообщила РСЧС региона.

«Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются местами по Московской области в ближайший час с сохранением до конца суток. Будьте осторожны», — заявили в службе.

Глава отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев отмечал, что в Москве в июле ожидается до 90 миллиметров осадков, что немного выше нормы. При этом выпадать они будут по несколько дней подряд в отдельные короткие периоды.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в четверг в Москву и Подмосковье придет холодный фронт, который принесет с собой более существенные дожди, но небольшой интенсивности. Температура 16 июля опустится до +20 градусов, тогда как в среду столбики термометров покажут до +20.