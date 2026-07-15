Метеоролог Тишковец: в выходные в Москву вернется летняя погода без осадков

В Москве и Подмосковье продолжается череда дождей. Но совсем скоро распогодится — это 360.ru пообещал метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, 15 июля, в восточной части Москвы и области возможен небольшой дождь. В четверг пройдет холодный фронт, который может принести более существенные дожди, но также небольшой интенсивности.

«И еще посвежеет: если в среду в среднем ожидаем температуру +25 градусов, то в четверг она опустится до +20», — пояснил метеоролог.

Подробнее о том, почему Европа и США изнывает от жары, а в России комфортное лето, — в материале 360.ru.