Жителей Подмосковья предупредили о предстоящей грозе

В ближайшее время с сохранением до 21 часа на территории Подмосковья ожидают кратковременный дождь и грозу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Спасатели призвали водителей быть осторожными: уменьшить скорость движения, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманки. Пешеходам рекомендовали не стоять около линий электропередач, металлоконструкций, на открытых пространствах и у водоемов.

Тем, кто дома, лучше плотно закрыть окна и отключить неиспользуемые электроприборы.

Мощный ливень наблюдался в Подмосковье 24 июля. Тогда жители Балашихи и Люберец жаловались на то, что ветер расплескивал огромные лужи. Дождь заставал даже тех, кто прятался от него под крышами.