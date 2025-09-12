Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

В отдельных районах Московской области температура в ночь на 13 сентября опустится до отметки -2 градуса. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщил «Интерфакс» .

В столице ночью прогнозируют от +4 до -6 градусов, а в центре города — до +10. В области похолодает до +2 — +7, но в некоторых районах столбики термометра упадут до отметки -2 градуса.

Днем 13 сентября специалисты предсказывают в Москве +18...+20 градусов, а в Подмосковье — от +16 до +21.

В ночь на воскресенье жителей столицы ожидает ночью температура +5...+7 градусов, в центре города она составит +9...+11 градусов, а в области — от +2 до +7.

