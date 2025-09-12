Теплая и солнечная погода порадует жителей Иркутской области в предстоящие выходные

Теплая погода и солнце придут в Иркутскую область в пятницу, 12 сентября. Ожидается южный ветер и небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +18 градусов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на представителей метеорологической службы региона.

По данным синоптиков, в субботу, 13 сентября, небо станет облачным, однако дождей не предвидится, и температура останется на уровне +18 градусов. А вот воскресенье, 14 сентября, принесет перемены: ветер сменит направление на северное, похолодает до +14 градусов, возможны небольшие осадки.