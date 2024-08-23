Жителей Мытищ угостят чаем на празднике в парке Мира 24 августа

Традиционное празднование «Чаепития в Мытищах» проведут в парке Мира 24 августа. Горожане увидят концерт, поучаствуют в ярмарке и продегустируют разные сорта чая.

Парк Мира объединит любителей чая со всего округа на празднике «Чаепитие в Мытищах» 24 августа. Гуляния пройдут в пяти локациях: амфитеатр, акведук, детская площадка, фонтан и площадь у Дома культуры «Яуза». Собравшимся свои номера покажут театры «Фэст» и «Петрушкина слобода», оркестр «Гусляры России», артисты «Яузы». Гости праздника побывают на ярмарке «Ежевика», поучаствуют в интерактивной программе «По следам мытищинского водопровода» и посетят арт-пространство «Чайная».

Горожане узнают о чайных церемониях разных стран и попробуют ароматные сорта чая. Для малышей подготовят конкурсы и интерактивы.

Мероприятие стартует 24 августа в 12:00 часов, вход бесплатный.

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