Жителей Мытищ пригласили принять участие в международной премии «Мы вместе»

В России стартовал пятый сезон премии «Мы вместе». Уже начался прием заявок. Поучаствовать приглашают активных жителей Мытищ.

Представить свои инициативы и проекты можно в четырех категориях и 12 номинациях. Среди них и новые: «Устойчивое будущее» — за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды и «Поколение добра» — для поддержки соцпроектов, реализуемых добровольцами от 14 до 17 лет.

За годы проведения участники из 142 стран отправили 145 тысяч заявок. Премию проводят по поручению президента Российской Федерации. Ее организует Федеральное агентство по делам молодежи, оператором выступает Ассоциация Добро.рф.

«В этом году в премии уделено особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, расширена номинация „Герои нашего времени“ — теперь она включает проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Заявку можно подать на сайте. Победителей наградят на церемонии. Она пройдет со 2 по 5 декабря в Москве.