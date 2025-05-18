Жителей Мытищ пригласили принять участие в акции «Ночь музеев»

В Мытищинском историко-художественном музее проходит акция «Ночь музеев», которую посещают не только местные жители, но и гости городского округа Мытищи. В течение дня для посетителей организованы мастер-классы по изготовлению символа города — ладьи, бесплатные экскурсии по выставкам, а также торжественное открытие новой экспозиции под названием «Мытищи. 100. События и герои».

Организатор экскурсий музея Алла Болдина сообщила, что в первые часы проведения акции музей посетили более двадцати человек. Гостям рассказали об экспонатах, которые сохраняют память о ключевых этапах развития Мытищ.

Участники мастер-класса не только придумывали оригинальные украшения и росписи для своих фигурок, но и обсуждали, какие товары перевозили купцы на ладьях и на что их обменивали. В мероприятии принимали участие как дети, так и взрослые. Кроме того, гости музея имели возможность ознакомиться со всеми представленными экспонатами.

Стоит отметить, что Мытищинский историко-художественный музей был удостоен знака «Хорошее место 2025 года» от Яндекс Карт — награды, которая присваивается местам в России, получающим высокие оценки, положительные отзывы и рекомендации для посещения. Музей работает до 20:00.