Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильных дождях вечером 10 мая

В Москве и Московской области с вечера 10 мая введут желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

Предупреждение начнет действовать в 21:00 и сохранится до 09:00 понедельника, 11 мая.

Синоптики сообщили, что ночью в Москве и Подмосковье пройдет дождь, местами сильный. В столице температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9. Восточный и юго-восточный ветер усилился до 6-11 метров в секунду.

Днем 11 мая в городе и области также ожидают небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до +15…+17 градусов, в Подмосковье — до +12…+17 градусов.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявили в Орловской, Владимирской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях ЦФО.

Ранее специалисты Гидрометцентра предсказали москвичам скорое потепление. По их данным, уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно расти и достигнет своего пика к 13 мая. В этот день в столице ожидают до +23 градусов.