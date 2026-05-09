Москвичей предупредили о потеплении с 11 мая

Температура воздуха в Москве начнет повышаться с 11 мая. Об этом РИА «Новости» заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, потепление ожидается в период с 11 по 14 мая. В понедельник столбики термометров покажут отметки до +18 градусов, а во вторник — до +21 градуса. Самым теплым днем станет 13 мая — температура в этот день поднимется до +23 градусов.

Специалист уточнила, что в столице могут пройти небольшие кратковременные дожди. Ночью температура поднимется до +9…+13 градусов, добавила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обратил внимание, что май в мегаполисе начался с аномально теплой погоды. Он не исключил, что в этом году метеорологическое лето, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов, может стартовать на три недели раньше.

Синоптик также напомнил о ранней метеовесне, которая уже принесла в столицу холодный апрель.