Жителей Люберец с хроническими заболеваниями пригласили на бесплатное обучение

В поликлиниках Люберец продолжают развивать профилактическое направление медицинской помощи. Для жителей, входящих в группы риска по развитию хронических неинфекционных заболеваний, организовали специальные школы здоровья.

Такие образовательные программы начали работать в 2025 году по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

ХНИЗ — это болезни системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Эти патологии служат главной причиной инвалидности и преждевременной смертности, на их долю приходится около 70% всех смертей, причем более 40% из них являются преждевременными. Поэтому люди имеют право знать, что нужно делать, чтобы не допустить развития этих болезней.

Заболевания такого рода обычно развиваются постепенно и могут быть связаны с наследственной предрасположенностью, особенностями организма, воздействием окружающей среды, а также образом жизни.

При этом многие факторы риска поддаются коррекции, если вовремя изменить привычки и соблюдать рекомендации врачей.

Во время занятий в школах здоровья участники получают проверенную информацию о своем состоянии и возможных рисках, осваивают навыки самостоятельного контроля основных показателей, включая артериальное давление, уровень глюкозы и индекс массы тела.

Медики также рассказывают о принципах рационального питания, безопасной физической активности с учетом индивидуальных особенностей, помогают разобраться со способами снижения уровня стресса и оказывают психологическую поддержку.

Присоединиться к обучению можно по направлению участкового терапевта или лечащего врача.